СЕГОДНЯ 07:25 2019-10-04T08:56:45+03:00

В кузбасской художественной школе дети рисовали в полутьме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В одной из художественных школ Кузбасса дети рисовали в полутьме. Многие кабинеты учебного заведения имели плохое освещение.

В тисульской художественной школе судебные приставы опечатали семь кабинетов для занятий, актовый и выставочный залы. Причина - несоответствие требованиям санитарных правил, касающихся уровня освещения.

- Недостаточное освещение в учебных помещениях ведет к снижению внимания, ухудшению координации движений, а также вызывает усталость центральной нервной системы, возникающей в результате прилагаемых усилий для опознания четких или сомнительных сигналов, - комментируют в УФССП по Кемеровской области.

Так, в кабинете резьбы по дереву, кабинетах рисунка, живописи, композиции и бисероплетения уровень освещения колебался в пределах 234-288 люксов, а в актовом зале - 190-199. При этом допустимая норма - 300-500 люксов.

Судья Тисульского районного суда признал художественную школу виновной в административном правонарушении по статье «Нарушение СанПиН эксплуатации общественных помещений». Он приостановил деятельность кабинетов и залов на девяносто суток.

ИСТОЧНИК KP.RU