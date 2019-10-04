2019-10-04T08:56:45+03:00
Общество

В кузбасской художественной школе дети рисовали в полутьме

Многие кабинеты учреждения были плохо освещены
Яна ПОПОВА
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В кузбасской художественной школе дети рисовали в полутьмеВ кузбасской художественной школе дети рисовали в полутьмеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В одной из художественных школ Кузбасса дети рисовали в полутьме. Многие кабинеты учебного заведения имели плохое освещение.

В тисульской художественной школе судебные приставы опечатали семь кабинетов для занятий, актовый и выставочный залы. Причина - несоответствие требованиям санитарных правил, касающихся уровня освещения.

- Недостаточное освещение в учебных помещениях ведет к снижению внимания, ухудшению координации движений, а также вызывает усталость центральной нервной системы, возникающей в результате прилагаемых усилий для опознания четких или сомнительных сигналов, - комментируют в УФССП по Кемеровской области.

Так, в кабинете резьбы по дереву, кабинетах рисунка, живописи, композиции и бисероплетения уровень освещения колебался в пределах 234-288 люксов, а в актовом зале - 190-199. При этом допустимая норма - 300-500 люксов.

Судья Тисульского районного суда признал художественную школу виновной в административном правонарушении по статье «Нарушение СанПиН эксплуатации общественных помещений». Он приостановил деятельность кабинетов и залов на девяносто суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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