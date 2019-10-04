СЕГОДНЯ 09:19 2019-10-04T11:50:26+03:00

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Кузбассовец избил друга гантелью. Мужчину удалось спасти благодаря соседям, которые, услышав подозрительные звуки, забили тревогу.

В Росгвардию Новокузнецка обратились местные жители. Они рассказали, что в многоэтажном доме на улице Покрышкина из квартиры на седьмом этаже доносятся крики и звуки побоев. Группа задержания, прибыв по адресу, проникла в помещение.

Сотрудники вневедомственной охраны увидели, как мужчина бьет хозяина квартиры гантелью по голове. Злоумышленник вел себя агрессивно, на просьбы бойцов прекратить действия не реагировал.

- Чтобы задержать подозреваемого и прекратить его противоправные действия в отношении пострадавшего, стражи правопорядка применили физическую силу и средства ограничения подвижности. Неизвестным оказался ранее судимый 39-летний кузбассовец с признаками алкогольного опьянения, - комментируют в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

По предварительным данным, злоумышленник вечером пришел к другу в гости, чтобы вместе выпить. Во время разговора у них вспыхнула ссора. В качестве тяжеловесного аргумента гость использовал гантель.

Приехавшие сотрудники Росгвардии оказали потерпевшему доврачебную первую помощь и вызвали бригаду медиков, а агрессора передали правоохранительным органам для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU