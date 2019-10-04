В Кузбасс с рабочим визитом прибыл замминистра спорта России

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-04T11:52:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кузбасс с рабочим визитом прибыл заместитель министра спорта России Павел Новиков. Он встретился с губернатором Сергеем Цивилевым. Цель визита замминистра - осмотр строящихся и реконструируемых в области спортивных объектов.

- Развитию спорта в Кузбассе уделяется огромное внимание. Мы планируем создать современные спортивные комплексы во многих городах региона, чтобы у всех кузбассовцев были равные возможности для раскрытия потенциала. Изучаем потребности, возможности, востребованность. Особое внимание уделяем Кемерову и Новокузнецку, чтобы равномерно охватить и север, и юг Кузбасса. Планы у нас масштабные, - отметил Сергей Цивилев.

Во время рабочей встречи губернатор и гость из Москвы посетят стадион «Химик», спорткомплекс «Арена», строительную площадку Ледового дворца на Притомском. Также в программе значится осмотр в Белове стройки стадиона «Металлург», который откроется к Дню шахтера в 2020 году. В Новокузнецке делегация осмотрит Дворец спорта кузнецких металлургов и близлежащие к нему спортивные объекты, а также спортивную школу олимпийского резерва по хоккею с шайбой.

ИСТОЧНИК KP.RU