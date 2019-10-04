СЕГОДНЯ 13:18 2019-10-04T13:18:33+03:00

На въезде в Кемерово в результате спецоперации задержали дыни, лесной брус и кедровый орех Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

У продукции не было разрешительных документов на перевозку

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В Кемерове сотрудники Управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области совместно с кузбасскими инспекторами МВД и ГИБДД организовали спецоперацию «Анаконда». В результате были выявлены нарушения при перевозке подкарантинной продукции.

Как рассказали в надзорном ведомстве, рейды прошли на федеральной трассе Р-255 – по улице Вахрушева на въезде в Кемерово со стороны Красноярска и выезде из областной столицы в сторону Красноярска.

В ходе мероприятия выявлено четыре нарушения при перевозке подкарантинной продукции – 20 тонн кедрового ореха, 42,85 кубометров различных пиломатериалов хвойных пиломатериалов, 20 тонн дыни. Нарушителей признали виновными и привлекли в административной ответственности. Также им разъяснили, какие сопроводительные документы на подкарантинную продукцию при вывозе ее из фитосанитарной карантинной зоны (для которого характерно заражение каким-либо объектом) в другие территории нужно получать обязательно.

ИСТОЧНИК KP.RU