На въезде в Кемерово в результате спецоперации задержали дыни, лесной брус и кедровый орех
В Кемерове сотрудники Управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области совместно с кузбасскими инспекторами МВД и ГИБДД организовали спецоперацию «Анаконда». В результате были выявлены нарушения при перевозке подкарантинной продукции.
Как рассказали в надзорном ведомстве, рейды прошли на федеральной трассе Р-255 – по улице Вахрушева на въезде в Кемерово со стороны Красноярска и выезде из областной столицы в сторону Красноярска.
В ходе мероприятия выявлено четыре нарушения при перевозке подкарантинной продукции – 20 тонн кедрового ореха, 42,85 кубометров различных пиломатериалов хвойных пиломатериалов, 20 тонн дыни. Нарушителей признали виновными и привлекли в административной ответственности. Также им разъяснили, какие сопроводительные документы на подкарантинную продукцию при вывозе ее из фитосанитарной карантинной зоны (для которого характерно заражение каким-либо объектом) в другие территории нужно получать обязательно.
ИСТОЧНИК KP.RU