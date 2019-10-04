2019-10-04T14:53:56+03:00
Происшествия

В Кузбассе мужчина истязал 10-летнего пасынка раскаленной кочергой

Изувер применял и другие способы «воспитания» ребенка
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе мужчина истязал 10-летнего пасынка раскаленной кочергойВ Кузбассе мужчина истязал 10-летнего пасынка раскаленной кочергойФото: Андрей КАРА
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В Кузбассе мужчина истязал сына сожительницы раскаленной кочергой. И это далеко не единственный метод «воспитания» мальчика.

Перед судом предстанет 45-летний житель Топок за неподобающее поведение в отношении ребенка. Как выяснили следователи с февраля по май этого года он систематически бил 10-летнего сына своей сожительницы

-За неудовлетворительные оценки, прогулы уроков он избивал мальчика шлангом, электрическим проводом, - рассказали в СУ СК по Кемеровской области. - Как- то ребенок без спроса взял небольшую сумму денег, мужчина прижег ему руку раскаленной кочергой.

Увидев побои на теле ребенка, мать обратилась в полицию. Материалы были переданы в следственные органы. После того, как доказательства вины мужчины были собраны, уголовное дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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