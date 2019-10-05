СЕГОДНЯ 04:14 2019-10-05T04:14:04+03:00

Организатора стихийной свалки в Кузбассе вычислили через соцсети.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области

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В Кузбассе организатора стихийной свалки нашли через соцсети. Водитель КамАЗа выгрузил целый вагон отходов в лесной зоне.

Во время мониторинга СМИ и сети Интернет полицейские увидели видео, на котором водитель КамАЗа выгрузил отходы в лесопосадках улице Макеевская, расположенной в Куйбышевском районе Новокузнецка.

Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили данные водителя и владельца транспортного средства. Управляющий средством объяснил полицейским, что осуществлял перевозку по указанию работодателя. Именно тот указал ему место выгрузки мусора.

– В отношении владельца транспортного средства полицейские составили административный протокол по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Собранные материалы направлены в мировой суд, – сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU