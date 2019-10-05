2019-10-05T05:25:11+03:00
Происшествия

Кузбассовец заготовил на зиму почти полтора килограмма марихуаны

Он разложил наркотик в полимерные пакеты
Яна ПОПОВА
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Кузбассовец заготовил на зиму почти полтора килограмма марихуаны.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской областиКузбассовец заготовил на зиму почти полтора килограмма марихуаны.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кузбассе местный житель заготовил на зиму почти полтора килограмма наркотиков. Марихуану он упаковал в полимерные мешки и спрятал в подсобке.

Об этом полиции сообщили жители Юрги. Они рассказали, что 48-летний мужчина занимается заготовкой наркотикосодержащего растения.

Сотрудники ведомства выехали по адресу и обнаружили в одной из надворных построек по месту жительства подозреваемого два мешка, в которых оказалась дикорастущая конопля. Экспертиза показала, что общая масса марихуаны составила около полутора килограмм.

– В настоящее время следователем в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение и изготовление наркотических средств». Подозреваемому грозит до десять лет лишения свободы, – сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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