Кузбассовец заготовил на зиму почти полтора килограмма марихуаны
В Кузбассе местный житель заготовил на зиму почти полтора килограмма наркотиков. Марихуану он упаковал в полимерные мешки и спрятал в подсобке.
Об этом полиции сообщили жители Юрги. Они рассказали, что 48-летний мужчина занимается заготовкой наркотикосодержащего растения.
Сотрудники ведомства выехали по адресу и обнаружили в одной из надворных построек по месту жительства подозреваемого два мешка, в которых оказалась дикорастущая конопля. Экспертиза показала, что общая масса марихуаны составила около полутора килограмм.
– В настоящее время следователем в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные хранение и изготовление наркотических средств». Подозреваемому грозит до десять лет лишения свободы, – сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU