2019-10-05T09:46:27+03:00
Происшествия

В Кузбассе официант украл деньги клиента на покупку онлайн-игр

Он перевел на свой игровой счет 28 тысяч рублей
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе официант украл деньги клиента на покупку онлайн-игрВ Кузбассе официант украл деньги клиента на покупку онлайн-игрФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Официант одного из кузбасских заведений украл деньги с банковской карты клиента. Он перевел 28 тысяч рублей на свой игровой счет.

В полицию Новокузнецка обратился местный житель. Он рассказал, что у него похитили 28 тысяч рублей. Телефон и банковскую карту мужчина не терял, реквизиты своих счетов посторонним не передавал.

В день, когда были похищены деньги, новокузнечанин ужинал в кафе вместе с супругой. Оплатить счет решил через карту. Для этого официант унес платежное средство и вернул только через несколько минут.

– Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний официант кафе. Он рассказал, что при помощи банковской карты клиента оплатил несколько покупок онлайн-игр почти на девять тысяч рублей, а остальные деньги перевел на свой счет на игровом сайте, – комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, следователем отдела полиции в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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