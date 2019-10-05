В Кузбассе официант украл деньги клиента на покупку онлайн-игр
Официант одного из кузбасских заведений украл деньги с банковской карты клиента. Он перевел 28 тысяч рублей на свой игровой счет.
В полицию Новокузнецка обратился местный житель. Он рассказал, что у него похитили 28 тысяч рублей. Телефон и банковскую карту мужчина не терял, реквизиты своих счетов посторонним не передавал.
В день, когда были похищены деньги, новокузнечанин ужинал в кафе вместе с супругой. Оплатить счет решил через карту. Для этого официант унес платежное средство и вернул только через несколько минут.
– Полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний официант кафе. Он рассказал, что при помощи банковской карты клиента оплатил несколько покупок онлайн-игр почти на девять тысяч рублей, а остальные деньги перевел на свой счет на игровом сайте, – комментируют в ГУ МВД по Кемеровской области.
Отметим, следователем отдела полиции в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU