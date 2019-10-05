2019-10-05T10:31:00+03:00
Происшествия

В Кузбассе женщина ударила экс-супруга ножом из-за отказа быть вместе

Мужчину удалось спасти
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе женщина ударила экс-супруга ножом из-за отказа быть вместеВ Кузбассе женщина ударила экс-супруга ножом из-за отказа быть вместеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кузбассе местная жительница ударила бывшего супруга за то, что он не согласился снова жить вместе. Удары оказались не смертельными. Мужчину удалось спасти.

В июле в дежурную часть полиции Анжеро-Судженска позвонили сотрудники городской больницы. Они рассказали, что в одном из отделений с ножевым ранением госпитализирован 63-летний мужчина.

Выяснилось, что накануне местный житель пришел в гости к бывшей жене. Они вместе выпивали, веселись. В самый разгар вечера женщина предложила экс-супругу сновать жить вместе. Он не принял предложение. . В ответ на это бывшая жена взяла со стола кухонный нож и ударила им гостя в живот, а после сама вызвала скорую помощь.

– Следователем окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 56-летней местной жительницы. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – сообщают в ГУ МВД по Кемеровской области.

Заметим, в настоящее время материалы уголовного дела направлены в Анжеро-Судженский городской суд. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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