Семь территорий могут быть признаны неготовым к отопительному сезону в Кузбассе
Прокуратура Кемеровской области продолжает надзор за мероприятиями по подготовке к отопительному сезону в городах и районах. В ходе проверки уже вскрылось несколько нарушений.
Как было установлено прокурорами, в Анжеро-Судженске, Киселевске и Юрге местные теплоснабжающие организации работали без лицензий. В Мариинске прокурором опротестована программа проверки готовности к зиме, поскольку в нее не включили одного из поставщиков тепла. В Ижморском районе выявлено несоблюдение теплоснабжающей организацией сроков проведения и окончания подготовительных мероприятий на объектах теплоснабжения. В Тисульском районе на исполнении находится решение местного суда о понуждении местной администрации к ремонту котельной в поселке Белогорск.
-В период с 1.10.2019 по 15.11.2019 на территории области запланирована работа комиссий по оценке готовности муниципальных образований к прохождению отопительного сезона, - сообщили в ведомстве. - Однако до начала их работы указанных органами прокуратуры области установлено семь территорий, которые могут быть признаны не готовыми к прохождению отопительного сезона: Тисульский, Яшкинский, Мариинский и Ижморский районы, Киселевский, Юргинский и Новокузнецкий городские округа.
Интересно, что и в прошлом году при оценке готовности территорий к зиме Тисульский и Яшкинский районы, Киселевский, Юргинский и Новокузнецкий городские округа также были признаны не готовыми к прохождению отопительного сезона.
Сейчас устранение выявленных нарушений находится на контроле областной прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU