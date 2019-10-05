СЕГОДНЯ 13:29 2019-10-05T13:29:59+03:00

В Кузбассе будут проводить сложнейшие операции на головном мозге.ФОТО: Пресс-служба АКО

Для этого приобрели оборудование на 45 миллиона рублей

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В Кузбассе врачи областного клинического кардиологического диспансера смогут делать сложнейшие операции на головном мозге благодаря новому оборудованию, стоимость которого 45 миллионов рублей.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев посетил учреждение и сам осмотрел поступившую медицинскую технику – операционный микроскоп и навигационную систему.

Новое оборудование поможет более точно планировать операции, а также контролировать сам процесс. Установка преобразует изображения, полученные при дооперационном исследовании больного с помощью рентгена, КТ или МРТ, и показывает их на экране в различных проекциях. Благодаря этому нейрохирург еще до операции создает и сохраняет планируемое продвижение по одной или нескольким предполагаемым траекториям.

– Это современное оборудование, которое позволяет спланировать и успешно провести операцию. Важно, что наши врачи владеют новейшими методами лечения. Они уже опробовали поступившую технику и высоко оценили ее возможности, – прокомментировал губернатор

Отметим, техника приобретена на средства федерального бюджета в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Общая стоимость – более 45 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU