2019-10-05T14:46:04+03:00
Происшествия

В Новокузнецке ночью полыхал автобус

Причины пожара пока не известны
Яна ПОПОВА
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В Новокузнецке ночью полыхал автобус.ФОТО: "ДТП Новокузнецка"/ InstagramВ Новокузнецке ночью полыхал автобус.ФОТО: "ДТП Новокузнецка"/ Instagram
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В Новокузнецке ночь загорелся автобус. Пламя полностью охватило транспортное средство. Причины возгорания пока не известны.

Информация о происшествии появилась в одной из групп города в социальной сети. По словам очевидцев, частный автобус марки ПАЗ загорелся на проспекте Курако, недалеко от администрации Куйбышевского района.

На фото видно, что машина полностью охвачена пламенем и полыхает, как свеча. Кроме того, из салона автобуса валит белый дым, пожарные еще не прибыли на место.

В МЧС России по Кемеровской области сообщают, что сигнал поступил в 1.45 по местному времени. На место происшествия было отправлено девять специалистов и две единицы техники. Огонь был локализован в 01.52, а полностью потушен через две минуты.

Причины возгорания еще предстоит установить. Однако комментаторы считают, что пожар произошел из-за утечки газа, который использовался в качестве топлива.

ИСТОЧНИК KP.RU

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