СЕГОДНЯ 19:10 2019-10-05T20:51:15+03:00

Всего до конца года в рамках нацпроекта должно обновиться 80 дворовых территорий

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Новые 57 дворов открылись после ремонта в Кемерове. Всего до конца года в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в областном центре должно обновиться 80 дворовых территорий.

В Кемерове продолжает работу комиссия по приемке дворов после ремонта. В нее входят представители администрации города, «Жилкомцентра», управляющих компаний, подрядчики и собственники жилья.

Комиссия проверяет все - асфальтирование проезжей части, тротуаров, устройство парковок, ремонт отмосток, расширение проездов, занижение бордюров у подъездов, замену ливневок. Сейчас проверку прошли 57 дворов из 80, которые попали в нацпроект в этом году. Среди них, например, территории на проспекте Московском, 23, 25, 27, 29, 41а, проспекте Ленина, 150а и 150б, улице Волгоградской, 28, улице Ворошилова, 4б, 7а, 9; проспекте Октябрьском, 74, переулке Нартова, 1б.

-Реновация 80 придомовых территорий уже завершена. Здесь благоустроители обновили 78,8 тысяч кв. метров нового асфальтобетонного покрытия, сообщили в мэрии города. - Участвовать в нацпроекте «Жилье и городская среда» могут все желающие, для этого собственники на общем собрании принимают решение о вступлении в программу, делают проект ремонта, с этим им помогут в управляющей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU