В Кузбассе встретились лучшие теннисисты Сибири

СЕГОДНЯ 03:56 2019-10-06T03:58:04+03:00

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В Кузбассе встретились лучшие игроки Сибири по настольному теннису. Одним из участников стал губернатор области Сергей Цивилев.

Он сыграл вместе с ребятишками, гостями Фестиваля любителей настольного тенниса Сибири, проходящего в кемеровском ГЦС «Кузбасс». Своими эмоциями от мероприятия губернатор поделился с подписчиками.

– Поиграл с ребятишками, они все заводные, активные, многие уже довольно сильные теннисисты и победить их непросто! Рад, что фестиваль объединил так много активных кузбассовцев. Вы все молодцы! – пишет Сергей Цивилев.

Кроме того, губернатор отмечает, что это самое массовое спортивное мероприятие по настольному теннису в Сибири. В нем приняли участие и юные спортсмены, и 80-летние ветераны, и инвалиды-колясочники.

Комментаторы замечают, что губернатор – настоящий пример дл подражания. Глядя на него, так и хочется взять в руки ракетку, чтобы выйти на поле.

– Молодец, губернатор! Личный пример – это самое главное для продвижения любого дела! – пишут пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU