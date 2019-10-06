За день жительница Ленинска-Кузнецкого обворовала три супермаркета

СЕГОДНЯ 08:34 2019-10-06T08:34:44+03:00

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Представители сразу трех супермаркетов города Прокопьевска обратились в полицию с заявлениями о кражах. Воровкой оказалась женщина, приехавшая в гости к подруге.

36-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого уже имела проблемы с законом: в январе 2019 года она освободилась из мест лишения свободы, где оказалась за кражи. Спустя некоторое время женщина приехала в подруге в Прокопьевск, а заодно прошлась по местным магазинам. Она побывала в трех супермаркетах и ото всюду выходила не с пустыми руками. За девять палок колбасы, пять упаковок грудинки, пять пачек сыра, 14 бутылок шампуня и кучу мелочевки она не заплатила ни копейки. Все добытое нечестным путем из магазина женщина продала случайным прохожим.

Впрочем, личность гастролерши вскоре была установлена, а сама она – задержана. В отношении нее заведено уголовное дело, и в скором времени женщина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

- В настоящее время полицейские проверяют фигурантку на причастность к совершению краж на территории Киселевска, Белова, Кемерова и Ленинска-Кузнецкого, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU