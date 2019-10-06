С ножом в руках: пьяный мужчина ограбил пункт приема металла в Кемерове

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-06T09:34:08+03:00

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Работник пункта приема металла под угрозой ножом был вынужден отдать налетчику наличные и ноутбук. Как оказалось, у налетчика просто закончились деньги на спиртное.

В один из вечеров в пункт приема металла в Кемерове пришел молодой мужчина. Он был нетрезв, а в руках держал нож. Мужчина принялся угрожать работнику пункта и потребовал отдать ему деньги и ноутбук. Тому ничего не оставалось, как передать злоумышленнику 3,5 тысячи рублей и технику. В общей сложности ущерб составил 10 тысяч рублей.

Работник пункта обратился в полицию, и вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 25-летний житель Березовского. Он приехал в областной центр к другу. Вместе они несколько дней употребляли алкоголь, а когда деньги закончились, мужчина решил совершить преступление.

Злоумышленника признали виновным и приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, похищенное имущество возвращено владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU