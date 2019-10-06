2019-10-06T13:43:19+03:00
Происшествия

Пожар в кузбасском поселке тушили добровольцы

ЧП произошло в кузбасском поселке Артышта-2
Екатерина РОМАНОВА
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Пожар в кузбасском поселке тушили добровольцы.Пожар в кузбасском поселке тушили добровольцы.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Бойцы добровольной пожарной команды поселка Артышта-2 спасли жителей двухэтажного многоквартирного дома от пожара.

Воскресенье омрачилось для жильцов одного из многоквартирных домов по улице Водонапорной в поселке Артышты-2 пожаром. В 11:49 сигнал о том, что из окна дома идет дым, поступил на пульт диспетчера – об этом сообщали соседи. Две единицы техники и шесть человек незамедлительно выдвинулись на место ЧП. И в это же время к горящему дому направились добровольные пожарные. Помощники огнеборцев первыми прибыли на место ЧП. К этому моменты все жильцы дома покинули квартиры, а из окна на первом этаже шел дым. До приезда пожарных добровольцы локализовали и ликвидировали пожар, не дав ему распространиться на большую площадь.

- В результате площадь пожара составила четыре квадратных метра, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - По предварительным данным специалистов, работающих на месте пожара, причиной возгорания стали прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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