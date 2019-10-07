СЕГОДНЯ 03:24 2019-10-07T03:24:21+03:00

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В Новокузнецке на территории одного из предприятий произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись тепловоз и БелАЗ.

О том, что вблизи предприятия «Кузнецкпогрузтранс», которое находится на улице Промышленной в Куйбышевском районе Новокузнецка произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщают очевидцы. Люди, ставшие свидетелями аварии, сфотографировали и выложили в социальные сети снимки с места аварии. На них видно, что БелАЗ и тепловоз столкнулись, а точнее – «притерлись» друг у другу. При этом обе машины получили повреждения, а тепловоз частично сошел с пути.

Тепловоз и БелАЗ столкнулись в Кузбассе. ФОТО: vk.com, "ДТП Новокузнецка"

В настоящее время подробности ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU