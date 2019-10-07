В Кузбассе разыскивают мужчину в куртке с бежевым мехом
Житель поселка Нижние Кинерки пропал 29 августа, однако родные и близкие молодого человека не теряют надежды, что он найдется.
Родные и близкие, волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники полиции разыскивают 27-летнего жителя поселка Нижние Кинерки Виталия Петрика. Последнее, что о нем известно, что 29 августа мужчина вышел из дома, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.
В день исчезновения был одет в синюю куртку с бежевым мехом, синюю кофту, джинсы, серые кроссовки.
С собой у мужчины был сине-черный рюкзак.
Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы помощь в его поиске, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU