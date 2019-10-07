2019-10-07T05:57:05+03:00
Происшествия

«Вот так дети и пропадают»: водитель новокузнецкой маршрутки завез ребенка не туда

Школьнику пришлось возвращаться к своей остановке
Екатерина РОМАНОВА
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«Вот так дети и пропадают»: водитель новокузнецкой маршрутки завез ребенка не туда. ФОТО: vk.com, "Новокузнецк Онлайн"«Вот так дети и пропадают»: водитель новокузнецкой маршрутки завез ребенка не туда. ФОТО: vk.com, "Новокузнецк Онлайн"
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Школьник не смог выйти вовремя из маршрутки из-за того, что автобус был полон. Водитель не стал дожидаться, когда все пассажиры покинут салон, закрыл двери и отправился дальше по маршруту.

В неприятной ситуации оказался один из школьников Новокузнецка. Мальчик 10-11 лет ехал на автобусе № 345 и не смог выйти на своей остановке из-за большого количества пассажиров. Ребенок не успел добраться до двери, а водитель уже закрыл ее и тронулся в путь. И пассажиры, и кондуктор просили остановить маршрутку, однако он не стал делать этого. В результате мальчик, которому нужно было выйти на «СибГИУ», доехал до остановки «Колос», которая находится в километре от университета.

«Вот так дети потом и пропадают, вышел на незнакомой ему остановке, пошел в неизвестном направлении, и все, пиши пропало. Что за хамское, безразличное отношение к детям, все говорят о правах детей, а взрослые при этом так к ним относятся», - цитирует слова подписчицы «Новокузнецк-Онлайн».

Когда ребенок вышел из маршрутки, кондуктор вернула ему деньги за проезд и выразила надежду, что он сумеет добраться до нужной ему остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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