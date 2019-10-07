В новокузнецких киосках перестали продавать транспортные карты

СЕГОДНЯ 07:11 2019-10-07T07:11:50+03:00

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Транспортные карты, которыми можно воспользоваться при поездке на муниципальном транспорте в Новокузнецке, исчезли из привычных мест продажи.

Как сообщает пресс-служба Управления по транспорту и связи города Новокузнецка, ранее транспортные карты можно было приобрести в киосках «Мир прессы» и кассе МБУ «Единый центр организации пассажирских перевозок». Однако сейчас в киосках продажи приостановлены.

- Приносим свои извинения! Карты есть в наличии в кассе МБУ «Единый центр организации пассажирских перевозок» на проспекте Строителей, 55, - обращаются представители УТиС к горожанам в соцсетях. - В свою очередь, мы бы хотели обратиться к новокузнечанам – где по вашему мнению лучше всего организовывать продажу карт? В крупных торговых центрах? Торговых сетях или проще приехать к нам на Строителей, где все объяснят и расскажут?

Горожане, оставившие комментарии под сообщением, недовольны тем, что ради карты придется специально куда-то ехать. Они отмечают, что транспортные карты должны быть доступны для приобретения во всех районах города. И предлагают распространять их на кассах супермаркетов, в сети «Подорожник», а также через кондукторов общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU