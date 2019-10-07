2019-10-07T07:11:50+03:00
Общество

В новокузнецких киосках перестали продавать транспортные карты

Горожане дают советы, где их лучше приобретать
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
В новокузнецких киосках перестали продавать транспортные карты. ФОТО: УТиС.В новокузнецких киосках перестали продавать транспортные карты. ФОТО: УТиС.
Изменить размер текста:

Транспортные карты, которыми можно воспользоваться при поездке на муниципальном транспорте в Новокузнецке, исчезли из привычных мест продажи.

Как сообщает пресс-служба Управления по транспорту и связи города Новокузнецка, ранее транспортные карты можно было приобрести в киосках «Мир прессы» и кассе МБУ «Единый центр организации пассажирских перевозок». Однако сейчас в киосках продажи приостановлены.

- Приносим свои извинения! Карты есть в наличии в кассе МБУ «Единый центр организации пассажирских перевозок» на проспекте Строителей, 55, - обращаются представители УТиС к горожанам в соцсетях. - В свою очередь, мы бы хотели обратиться к новокузнечанам – где по вашему мнению лучше всего организовывать продажу карт? В крупных торговых центрах? Торговых сетях или проще приехать к нам на Строителей, где все объяснят и расскажут?

Горожане, оставившие комментарии под сообщением, недовольны тем, что ради карты придется специально куда-то ехать. Они отмечают, что транспортные карты должны быть доступны для приобретения во всех районах города. И предлагают распространять их на кассах супермаркетов, в сети «Подорожник», а также через кондукторов общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кемерово вошел в топ-20 городов страны по достатку населения
«Вот так дети и пропадают»: водитель новокузнецкой маршрутки завез ребенка не туда
Конные соревнования памяти Арины Тесленко прошли в Кузбассе
В Кузбассе разыскивают мужчину в куртке с бежевым мехом
Тепловоз и БелАЗ столкнулись в Кузбассе
"Перетопили чуть-чуть": свадьба в Кузбассе закончилась пожаром
Добрались до седьмого этажа: божьи коровки атаковали Кемерово
Пожар в кузбасском поселке тушили добровольцы
Булочка с жучком: жительница кузбасского города купила сдобу с сюрпризом
Лето вернулось в Кузбасс
С ножом в руках: пьяный мужчина ограбил пункт приема металла в Кемерове
За день жительница Ленинска-Кузнецкого обворовала три супермаркета
Кадеты Кемеровского президентского училища приняли присягу
Самых красивых девушек приглашают участвовать в конкурсе «Мисс Кузбасс 2019»
В Кемерове открылся киноцентр «Юбилейный»
В Кузбассе встретились лучшие теннисисты Сибири
Новые 57 дворов открылись после ремонта в Кемерове
В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +20 градусов
Стали известны маршруты новых кемеровских автобусов Volgabus
В Новокузнецке ночью полыхал автобус
В Кузбассе будут проводить сложнейшие операции на головном мозге
В Кемерове будут обучать управдомов
Семь территорий могут быть признаны неготовым к отопительному сезону в Кузбассе
В Кузбассе женщина ударила экс-супруга ножом из-за отказа быть вместе
В Кузбассе официант украл деньги клиента на покупку онлайн-игр