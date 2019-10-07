Кузбассовцам расскажут и покажут 300 историй успеха земляков

СЕГОДНЯ 07:58 2019-10-07T08:52:59+03:00

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Мультимедийный проект «Кузбасс 300» запустил новую серию роликов о жизни кузбассовцев. Каждый из роликов отражает историю нашего региона через людей, добившихся успеха и признания.

Новую серию роликов о жизни кузбассовцев «300 история» - так называется эта серия - запустил мультимедийный проект «Кузбасс 300». Короткие, выдержанные в едином стиле видео рассказывают о молодых кузбассовцах - музыкантах и танцорах, скейтбордистах и предпринимателях. Именно они - настоящее и будущее Кузбасса.

Герои роликов говорят о своей работе и увлечениях, делятся своими мечтами. 300 историй успеха, пути к мечте, рассказов о неординарных людях и поступках уже доступны как на сайте, так и в Instagram и Youtube-канале.

К слову, команда проекта «Кузбасс 300»уже выпускала фильмы-путешествия по региону с Николаем Валуевым, видеопроект «Кузбасс - родина сильных» с рассказами известных всей России кузбассовцев о своей родине, раскрывала страницы истории. Теперь же она покажет современное молодое лицо Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU