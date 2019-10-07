Кузбасский регби-клуб «Металлург» одержал победу над «Кубанью»

СЕГОДНЯ 08:24 2019-10-07T09:55:37+03:00

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Спортсмены из кузбасского регби-клуба «Металлург» одержали победу над красноярской командой «Кубань» в домашнем мачте. Теперь они отправятся на четвертьфинал.

В заключительном туре регулярного чемпионата России новокузнечане принимали дома «Кубань». Фактически за шестнадцать минут спортсмены из «Металлурга» вышли вперед со счетом 17:0, тем самым обеспечив себе победу. Заветные очки команде принесли Лев Дерксен и Никита Шалунов, положив по одной попытке, и Никита Филиппов, забивший две реализации и штрафной.

Красноярцы пытались бороться за победу, однако им так и не удалось обойти новокузнечан. «Металлург» одолел «Кубань» и заработал четыре балла в турнирную таблицу. Теперь он сравнялся по очкам с занимающим шестое место пензенским «Локомотивом». Однако из-за плохих дополнительных показателей опередить «железнодорожников» новокузнечанам не удалось.

Таким образом, «Металлург» финиширует в регулярном чемпионате на седьмой позиции и в четвертьфинале плей-офф выходит на «Красный Яр». Матч состоится в Красноярске ориентировочно 18-21 октября.

- Эта победа идет нам в актив, пацаны ее полностью заслужили, заработали. Теперь готовимся к битвам в плей-офф, рассчитываем на скорое возвращение из лазарета наших травмированных регбистов, - комментирует исполняющий обязанности главного тренера РК «Металлург» Вячеслав Шалунов.

ИСТОЧНИК KP.RU