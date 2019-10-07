Шантажировал фотографиями: кемеровчанин угрозами склонил подругу к близости

СЕГОДНЯ 10:40 2019-10-07T10:57:26+03:00

Женщине это не понравилось, и она обратилась в полицию

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Кемеровчанин познакомился с женщиной в соцсетях и попросил у нее несколько интимных снимков. А потом принялся шантажировать фотографиями новую подругу и заставил вступить в интимные отношения.

34-летняя жительница Кузбасса и не предполагала, что интимные фотографии, которые она отправляет своему виртуальному знакомому, могут доставить столько бед. Еще летом она познакомилась в соцсетях с 43-летним мужчиной. Они переписывались и обменивались интимными фотографиями. В какой-то момент виртуальное общение даме надоело, и она попросила кавалера уничтожить фотоснимки. Однако он заявил, что выложит их в интернет, если женщина не вступит в интимные отношения с ним. Она испугалась и согласилась, а потом проследила за тем, чтобы снимки были удалены с телефона.

Через несколько дней мужчина прислал подруге ее интимные фотографии и предложил продолжить интимные отношения. В этот раз женщина пересилила страх и обратилась за помощью в правоохранительные органы. Кемеровчанин признал свою вину и сотрудничал со следствием.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU