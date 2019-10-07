2019-10-07T13:57:47+03:00
Происшествия

Врач из Прокопьевска за деньги делала людей инвалидами

В течение двух лет женщина за взятку устанавливала и продлевала инвалидность
Екатерина РОМАНОВА
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Врач из Прокопьевска за деньги делала людей инвалидамиВрач из Прокопьевска за деньги делала людей инвалидамиФото: Иван МАКЕЕВ
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Четыре миллиона рублей штрафа и 8,5 лет лишения свободы – такое наказание получила теперь уже бывший руководитель «Главнго бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской области» за взятки и подлоги.

С июля 2016 по февраль 2018 года экс-руководитель бюро ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Кемеровской области» помогала приходящим к ней на прием гражданам получить или продлить инвалидность. Делала она это небескорыстно. Документы были подложными, а вот инвалидность и пенсия, которая за это предназначалась – настоящими. Женщина поставила «помощь за вознаграждение» на поток и даже взяла себе в помощники знакомого врача медико-социальной экспертизы!

Приговором Центрального районного суда города Прокопьевска 39-летнюю женщину признали виновной в совершении 35 эпизодах получения взятки, 11 эпизодах получения взятки, совершенное группой лиц по предварительному и 25 случаях служебного подлога.

- За совокупность преступлений ей назначено наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере четырех миллионов рублей и лишение права заниматься, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отбывать наказание женщина будет после того, как ее ребенок достигнет 14-летнего возрасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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