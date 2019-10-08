Шесть скейт-парков установят в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 03:24 2019-10-08T06:48:34+03:00

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Сразу шесть скейт-парков будут построены в Новокузнецке - по одному в каждом районе. Глава города Сергей Кузнецов предложил новокузнечанам выбрать подходящие для этого площадки - в каждом районе.

О том, что в Новокузнецке решено установить не один, а сразу шесть скейт-парков, мэр рассказал на своей странице в Instagram. По словам градоначальника, договоренность об этом достигнута с «РУСАЛом», а главы районов до конца недели должны определить места для установки.

«В Орджоникидзевском районе такая площадка появится около площади общественных мероприятий, на улице Шахтеров, 15-17. В Кузнецком районе предлагают разместить в саду Алюминщиков. На пересечении аллеи Советской Армии и площади общественных мероприятий в Заводском районе, а в Новоильинском между домами на улице Запсибовцев, 10-14», - написал Сергей Кузнецов.

В Центральном и Куйбышевском районах, предварительно, такие парки могут построить на улице Павловского, 19-21 и Батюшкова, 5 соответственно. Однако это решение не окончательное. Мэр Новокузнецка отметил, что готов выслушать все предложения.

Предполагается, что два комплекса парка займут площадку 45х30 метров, будут предусмотрены пешеходные зоны и парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU