2019-10-08T06:56:46+03:00
Происшествия

Из-за горе-печника семья из Кузбасса лишилась жилища

Мужчина пойдет под суд за допущенные нарушения пожарной безопасности
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за горе-печника семья из Кузбасса лишилась жилищаИз-за горе-печника семья из Кузбасса лишилась жилищаФото: Екатерина РОМАНОВА
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Житель Ленинска-Кузнецкого в скором времени предстанет перед судом. Из-за того, что он безалаберно выполнил работу, жизнь целой семьи подверглась опасности.

В ноябре 2018 года 55-летний житель Ленинска-Кузнецкого подрядился установить отопительный котел в частном жилом доме. Вознаграждение за выполненную работу он получил, но сделал ее некачественно. При установке дымоходной трубы он вырезал в деревянной стене дома отверстие меньшего диаметра, чем того требовалось. Затем заполнил образовавшееся пространство между трубой и стеной дома монтажной пеной - горючим материалом.

В феврале 2019 года в доме произошел пожар.

- Пожарно-техническое исследование установило, что непосредственной причиной пожара явилось возгорание горючих материалов в очаге пожара от теплового воздействия разогретых поверхностей дымохода отопительного котла из-за снижения размеров противопожарной разделки, - отметили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

К счастью, жильцы не пострадали. А вот горе-печнику теперь придется предстать перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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