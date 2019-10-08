2019-10-08T07:57:30+03:00
Общество

Футбольное поле за 30 миллионов рублей появилось в Кузбассе

Первыми новое поле опробовали юные спортсмены
Екатерина РОМАНОВА
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Футбольное поле за 30 миллионов рублей появилось в Кузбассе. ФОТО: АКОФутбольное поле за 30 миллионов рублей появилось в Кузбассе. ФОТО: АКО
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Новое футбольное поле введено в строй в Промышленновском районе. Теперь благодаря участию в нацпроекте «Демография» местные ребятишки и взрослые смогут заниматься спортом в комфортных условиях.

Первыми на поле вышли юные спортсмены: более чем 100 учащимся вручили значки «Готов к труду и обороне». Затем ребята сыграли в футбол, и уже после этого искусственное покрытие обкатали две взрослые команды: поселка Промышленная и поселка Плотниково.

Для того чтобы построить поле, потребовалось около 30 миллионов рублей, которые были получены в рамках нацпроекта «Демография» федеральной программы «Спорт - норма жизни». Поле соответствует современным стандартам и позволяет проводить соревнования областного уровня. К слову, многослойная начинка дренажной системы исключает застаивание воды на поле, а резиновое покрытие удерживает ворс и смягчает удар при падении.

- В Промышленновском районе футболом активно занимается более 500 человек, новое футбольное поле послужит хорошей мотивацией для занятий этим популярным видом спорта, - отмечает пресс-служба администрации Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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