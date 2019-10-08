Футболист из Кузбасса Александр Головин рассказал о своем герое

СЕГОДНЯ 07:30 2019-10-08T07:59:44+03:00

В своем Instagram он написал о том, кто для него однажды стал героем

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Александр Головин, футболист из Кузбасса, выступающий сегодня за команду «Монако», рассказал, кого считает настоящим героем.

Знаменитый футболист, наш земляк, отметил, что герои - это те люди, которые каждый день делают мир немного лучше. И, глядя на них, испытываешь восхищение силой, мужеством и большим сердцем.

- Настоящие мужчины, на них хочется равняться. Для меня это мой первый тренер Александр Плясунов, который занимался со мной еще в Калтане. Своим примером он доказывал - нет ничего невозможного. Если ты хочешь чего-то добиться, главное - оставаться верным себе и отдавать все силы любимому делу, - написал Александр Головин в Instagram. - Его подход очень вдохновлял нас играть лучше, бороться за победу.

Спортсмен отметил, что Александр Плясунов подарил ему, мальчишке, мечту, помог сформироваться качествам, которые уместны и на маленьком футбольном поле, и на мировых стадионах. Головин уверен: этот человек достоин быть примером для подражания. К слову, рассказ о своем герое Головин опубликовал в рамках эстафеты от одного из известных брендов. Передал же ее спортсмен футболистам Евгению Савину и Артему Дзюбе, тренеру Леониду Слуцкому и певцу Егору Криду.

ИСТОЧНИК KP.RU