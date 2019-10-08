СЕГОДНЯ 07:57 2019-10-08T10:07:40+03:00

Клещи не сдаются: за неделю в Кузбассе от их укусов пострадали 144 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего же за сезон за помощью обратились 30,3 тысячи укушенных кузбассовцев

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Несмотря на то, что уже наступил октябрь, а по ночам температура воздуха достигает отрицательных отметок, клещи не торопятся сдавать свои позиции. Так, на прошлой неделе 144 кузбассовца обратились за помощью к врачам.

- Несмотря на похолодание, продолжают регистрироваться случаи присасывания клещей: за прошедшую неделю обратились в медицинские организации области 144 человека, - сообщает пресс-служба областного Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают: всего в этом году помощь потребовалась 30,3 тысячи жителям Кузбасса, из них 6,2 тысячи человек - дети и подростки. К слову, этот показатель больше на 12,6 процента, чем годом ранее.

Далеко не все клещи оказались безвредными. Из более чем 11 тысяч экземпляров в 324 специалисты нашли возбудитель клещевого вирусного энцефалита. Из 2,3 тысячи клещей в 702 обнаружены боррелии, в 97 - возбудители моноцитарного эрлихиоза, в 66 - гранулоцитарный анаплазмоз. Все эти заболевания тяжело переносятся людьми, а при отсутствии должного лечения приводят к тяжелым последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU