11 лосей и косуля погибли в ДТП на кузбасских трассах

СЕГОДНЯ 08:45 2019-10-08T10:09:27+03:00

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Жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся не только люди, но и животные. Так, на прошлой неделе под колесами автомобилей погибли лось и косуля.

Диким животным неведомы правила дорожного движения, оттого-то они и становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий. На прошлой неделе произошло два таких ДТП. Под колеса автомобилей попали лось и косуля. Оба животных получили очень серьезные травмы и погибли.

Всего же с начала 2019 года в результате ДТП погибло 11 лосей и одна косуля, а также лисы, зайцы и другие звери.

- Столкновение с животным может привести к травмам и гибели животного, к повреждению автомобиля и травмам водителя и пассажиров. Важно быть предельно внимательными в вечернее время суток и ранним утром, когда жители леса особенно активны, - отметил начальник областного департамента по охране объектов животного мира Евгений Бойко.

К слову, при столкновении автомобиля с животным необходимо вызвать сотрудников ДПС. Взыскание материального ущерба охотничьим животным осуществляется со страховых компаний и на сегодняшний день составляет от 2 до 80 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU