Оборудование вместо форума: Сергей Цивилев отменил мероприятие ради поддержки онкоцентра

СЕГОДНЯ 09:05 2019-10-08T10:11:04+03:00

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Средства, которые были запланированы на проведение форума социальных инноваций, будут направлены детской онкологической больнице в Новокузнецке. Такое решение приняли губернатор Кузбасса и соцработники.

Запланированный на осень 2019 года форум социальных инноваций перенесен на другое время. С предложением отложить мероприятие выступил глава региона Сергей Цивилев. Он объяснил это тем, что в течение полутора лет Кузбасс принимал участие во многих крупных форумах. Благодаря этому было привлечено внимание к Кузбассу, а его потенциал оценили в других регионах.

- Была проведена огромная работа, и она уже дала свои положительные результаты. Кузбасс громко заявил о себе по всей России, представив много интересных инициатив. Сейчас будет правильнее пустить бюджет форума социальных инноваций на решение других конкретных проблем. Поэтому средства будут направлены детской онкологической больнице № 4 Новокузнецка, - рассказал Цивилев.

Социальные работники поддержали решение губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU