СЕГОДНЯ 09:18 2019-10-08T10:13:30+03:00

Спортсмены со всего мира посетят Кузбасс. ФОТО: пресс-служба АКО

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Кузбасс станет площадкой для проведения Международных спортивных игр «Дети Азии-2023». Регион посетят выдающиеся спортсмены со всего мира.

Об этом сообщил первый заместитель губернатора Вячеслав Телегин. Он рассказал, что мероприятия пройдут сразу в трех городах: Новокузнецке, Таштаголе и Междуреченске.

В программе будет семь обязательных видов спорта: биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт, хоккей, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание на коньках - и несколько дополнительных: прыжки на лыжах с трамплина, керлинг и фристайл.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заметил, что в регионе есть все условия для проведения событий такого масштаба. В Кемеровской области благоприятный климат, снежная зима, транспортная доступность спортивных объектов, наличие гостиничной инфраструктуры и предприятий общественного питания в городах-кандидатах способствуют уютному и комфортному пребыванию гостей.

- Имея огромный опыт в проведении спортивных соревнований международного уровня, Кузбасс способен стать базой для подготовки спортсменов из тех стран, где нет снежного покрова. К тому же мы готовы стать регионом, где будут готовиться сборные России к летним и зимним Олимпийским играм, - отметил губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU