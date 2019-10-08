В Кузбассе прекратили поиски молодой зеленоглазой женщины

СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-08T10:16:21+03:00

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В Кузбассе прекратили поиски молодой женщины, которую с 5 октября разыскивали близкие. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Анна Артемьева не выходила на связь с 5 октября этого года. За помощью родственники обратились к поисковому отряду «Лиза Алерт». Однако живой ее найти не удалось. Через несколько дней волонтеры обнаружили труп молодой женщины.

Она проживала в деревне Сухая Речка, которая расположена в Кемеровском районе. Надежда не покидала всех поисковиков до 7 октября. В этот день было обнаружено тело.

На странице в социальной сети «Лиза Алерт» опубликовали пост с соболезнованиями. К ним присоединились и пользователи, знавшие женщину лично.

«Анютка, ты была очень хорошим человеком. Помним, любим, скорбим», - пишут комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU