2019-10-08T12:45:34+03:00
Общество

В Кемерове изменят расписание одного из маршрутов

Нововведение начнет действовать с 10 октября
Яна ПОПОВА
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В Кемерове изменят расписание одного из маршрутовВ Кемерове изменят расписание одного из маршрутовФото: Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове один из маршрутов общественного транспорта поменяет движение. Новое расписание начнет действовать с 10 октября.

Об этом сообщила администрация Кемеровской области со ссылкой на УЕЗТУ. Так, с 10 октября в будние дни автобус № 182э, следующий по маршруту от железнодорожного вокзала до ж. р. Промышленновский, будет ездить через каждые двадцать пять минут.

Выйдет в рейс автобус в 6.05 от жилого района Промышленновский и в 5.15 от железнодорожного вокзала. Последний автобус прибудет на станции в 23.05 и 22.00 соответственно.

Отметим, изменится расписание движения транспорта и в выходные дни. Подробную информацию вы можете узнать в разделе «Расписание» или по телефону справочно-информационной службы УЕЗТУ: (384-2) 57-46-57 с 7.00 до 21.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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