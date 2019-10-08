В Кузбассе разыскивают невысокого мужчину с серо-голубыми глазами

СЕГОДНЯ 12:26 2019-10-08T12:26:34+03:00

Он не выходит на связь с 30 сентября

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В Кузбассе ищут Федора Ивановича Ожогина – невысокого мужчину с серо-голубыми глазами. Он не выходит на связь с 30 сентября этого года.

Информация о пропаже была опубликована на сайте поискового волонтерского отряда «Лиза Алерт». К добровольцам обратились близкие потерявшегося мужчины. Они рассказали, что последний раз контактировали с Федором Ожогиным 30 сентября этого года.

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, короткая стрижка, глаза серо-голубые.

В день, когда мужчину видели в последний раз, он был одет в серую куртку, светло-синие джинсы, темно-синие кроссовки и темно-серую кепку.

Поисковики просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сообщить по телефону: 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU