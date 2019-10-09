2019-10-09T03:14:04+03:00
Общество

Хоккеист из Кузбасса рассказал об отношениях с известной фигуристкой

Новости о романе Капризова и Загитовой периодически всплывают в светской хронике
Яна ПОПОВА
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Хоккеист из Кузбасса рассказал об отношениях с известной фигуристкой. ФОТО: Instagram Кирилла КапризоваХоккеист из Кузбасса рассказал об отношениях с известной фигуристкой. ФОТО: Instagram Кирилла Капризова
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Хоккеист из Кузбасса Кирилл Капризов рассказал о своих отношениях. с фигуристкой Алиной Загитовой Слухи об их романе стали часто появляться на страницах желтой прессы.

Информацией он поделился с корреспондентом интернет-портала sport24.ru. В интервью Кирилл рассказал как о спортивных достижениях, так и о своей личной жизни.

После Олимпиады в Южной Корее в светской хронике основной темой для обсуждения стали якобы любовные отношения между фигуристкой Алиной Загитовой и спортсменом из Кузбасса.

Сам же Капризов отрицает существование романа и говорит о том, что знаком с фигуристкой, но никаких намеков на близкие взаимоотношения не было.

– Мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолете к кому-то подходил. Нам тогда вообще не до этого было, мы с парнями в конце самолета радовались и отмечали победу, – утверждает хоккеист.

ИСТОЧНИК KP.RU

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