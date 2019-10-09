СЕГОДНЯ 04:02 2019-10-09T05:15:11+03:00

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Уже в будущем году на кузбасских разрезах могут появиться необычные самосвалы. Предполагается, что вместо бензина и газа на них будет использоваться электроток.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/736701" frameborder="0"></iframe> Троллейные самосвалы могут появиться на кузбасских разрезах.Видео: Instagram Андрея Панова

Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов разместил в сети Instagram видеоролик советских времен. На нем запечатлен необычный грузовой транспорт. Грузовики вместо привычного топлива - бензина, дизельного топлива или газа - используют электроток.

- В СССР использовали троллейный транспорт. Экологически чистый и так необходимый сегодня горнорудной отрасли, - отметил Андрей Панов. - В Кузбассе при личной поддержке губернатора Сергея Цивилева активно работают над реализацией этой идеи. И уже в будущем году планируется запуск троллейных самосвалов на разрезе одной из компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU