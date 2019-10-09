Троллейные самосвалы могут появиться на кузбасских разрезах
Уже в будущем году на кузбасских разрезах могут появиться необычные самосвалы. Предполагается, что вместо бензина и газа на них будет использоваться электроток.
Троллейные самосвалы могут появиться на кузбасских разрезах.Видео: Instagram Андрея Панова
Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов разместил в сети Instagram видеоролик советских времен. На нем запечатлен необычный грузовой транспорт. Грузовики вместо привычного топлива - бензина, дизельного топлива или газа - используют электроток.
- В СССР использовали троллейный транспорт. Экологически чистый и так необходимый сегодня горнорудной отрасли, - отметил Андрей Панов. - В Кузбассе при личной поддержке губернатора Сергея Цивилева активно работают над реализацией этой идеи. И уже в будущем году планируется запуск троллейных самосвалов на разрезе одной из компаний.
ИСТОЧНИК KP.RU