Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций «Группы ЛСР» серии 001P-04

СЕГОДНЯ 06:51 2019-10-09T06:51:00+03:00

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4 октября 2019 года успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций «Группы ЛСР» серии 001Р-04 номинальным объемом 7 миллиардов рублей. Эмитент установил ставку 1-20 купонов по облигациям на уровне 8,5 процентов годовых. Пятилетние бумаги имеют квартальные купоны. Также по выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20 процентов от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го купона и по 40 процентов от номинала в даты выплаты 16-го и 20-го купонов.

Сбор заявок на облигации прошел 27 сентября 2019 года

Первоначально озвучивался ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,60-8,75 процентов годовых, в течение премаркетинга он был несколько раз снижен. Спрос инвесторов на облигации «Группы ЛСР» составил 15 миллиардов рублей. Объем размещения был увеличен с "не менее" 5 миллиардов рублей до 7 миллиардов рублей.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Россельхозбанк и Совкомбанк.

«Размещение облигаций «Группы ЛСР», одного из лидеров российской строительной отрасли, является заметным событием на долговом рынке. Облигации были позитивно встречены участниками рынка, что подтверждает высокую оценку кредитного качества эмитента», — отметил Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Левин.

Партнерский материал.