Разыскиваемую в четырех городах рецидивистку задержали в Кузбассе

СЕГОДНЯ 07:13 2019-10-09T07:56:30+03:00

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Рецидивистку, которую уже разыскивали в четырех кузбасских городах, удалось задержать в Ленинске-Кузнецком. Женщина пыталась похитить продукты из магазина.

Вечером экипажу Росгвардии поступил сигнал от одного из магазинов на улице Садовой. На месте правоохранителей встретила продавец и рассказала, что в продуктовом отделе неизвестная пыталась украсть продукты, пряча их под одежду. Этот факт зафиксировали камеры видеонаблюдения.

- Установив приметы подозреваемой, бойцы Росгвардии прошли в продуктовый отдел. В магазине бойцы обнаружили и задержали женщину для выяснения обстоятельств, - рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области. - Злоумышленницей оказалась ранее судимая за кражи 36-летняя рецидивистка, находящаяся в оперативном розыске в Прокопьевске, Гурьевске, Киселевске и Новокузнецке.

По предварительным оценкам, стоимость похищенного составила 4500 рублей. Продукты женщина планировала перепродать. Для дальнейшего разбирательства похитительницу продуктов передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU