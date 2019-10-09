2019-10-09T09:17:15+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк поддержит российских виноделов

В рамках Недели агропромышленного комплекса, проводимой Минсельхозом России, стартовал фестиваль винной культуры и истории российского виноделия «Российская лоза»
Яков КРЫМСКИЙ
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В рамках Недели агропромышленного комплекса, проводимой Минсельхозом России, стартовал фестиваль винной культуры и истории российского виноделия «Российская лоза». Фестиваль проходит в ресторанах Москвы и в гастроцентре «Зарядье» в формате образовательных и развлекательных мероприятий. Гости смогут продегустировать лучшие российские вина, а также узнать об их происхождении и истории отечественного виноделия.

Задача фестиваля — рассказать о винах, сделанных из российского винограда, и продемонстрировать потребителю высокое качество напитков, изготовленных из автохтонных сортов, которые не имеют аналогов в мире, и из классических «пино блан», «шардоне», «муската» и «рислинга».

В 2019 году в целях дальнейшего развития виноградарства и виноделия объем государственной поддержки из федерального бюджета увеличен более чем в два раза, до трех миллиардов рублей. Стабильно растет производство винодельческой продукции в регионах, традиционно занимающихся выращиванием винограда: в Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае и Дагестане.

Партнерский материал.

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