2019-10-09T11:23:23+03:00
Происшествия

В Кузбассе механик получил условный срок за кражу запчастей от БелАЗа

Сумма ущерба составила более 7,5 миллиона рублей
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе механик получил условный срок за кражу запчастей от БелАЗа.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской областиВ Кузбассе механик получил условный срок за кражу запчастей от БелАЗа.ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кузбассе осудили механика одного из предприятий за кражу запчастей от БелАЗа. Сумма ущерба составила более 7,5 миллиона рублей.

В Прокопьевске 30-летний местный житель решил обогатиться за счет своего работодателя. Добычей злоумышленника стали металлические детали от БелАЗа. Подозрительный самосвал с ценным грузом во время патрулирования на улице Ленинградской заметили сотрудники ГИБДД. У водителя никаких сопроводительных документов на запчасти не оказалось. Инспекторы поместили грузовик на специализированную стоянку, а мужчину доставили в полицию.

Как выяснилось в ходе разбирательства, задержанного попросил перевезти запчасти его знакомый, который работал механиком на одном из предприятий. Его тоже задержали.

-Следователем ОМВД России по г. Киселевску установлено, что фигурант похитил запасные части от БелАЗа стоимостью более 7 500 000 рублей с территории предприятия. Обвиняемый планировал вывезти детали и продать. Для этого он попросил знакомого помочь ему в транспортировке груза, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Похищенные автозапчасти вернули владельцу, а против механика возбудили уголовное дело. Решением суда ему назначено три года лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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