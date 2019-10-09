СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-09T11:58:37+03:00

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В Кемерове женщина получила рваную рану лица при переходе железной дороги.

Она пересекала пути в неположенном месте.

Жительница частного сектора решила сократить свой путь до проспекта кузнецкого и выбрала для этого опасный маршрут. 46-летняя женщина вместо того, чтобы дойти до разрешенного места перехода железной дороги, захотела перейти ее под автомобильным путепроводом. При спуске с моста она споткнулась и скатилась по насыпи вниз, остановившись всего в нескольких метрах от железнодорожных путей. Ее доставили в больницу, где медики диагностировали рваную рану лица и алкогольное опьянение. Женщине наложили швы.

-Транспортная полиция предупреждает: появление на железной дороге в состоянии опьянения и грубое нарушения правил перехода через железнодорожные пути нередко приводит к трагическим последствиям, - отметили в Кузбасском ЛУ МВД.

Отметим, что с начала года в зоне обслуживания регионального ведомства на железной дороге травмировалось восемь человек, пять из них погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU