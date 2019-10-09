СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-09T13:21:16+03:00

В Кузбассе журналисты будут получать релизы после вмешательства прокуратуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Кузбассе журналисты будут получать релизы после вмешательства прокуратуры.

Администрация Яшкинского района нарушала права представителей СМИ.

В районную прокуратуру с заявлением в августе этого года обратился главный редактор одного из печатных изданий. По его мнению, местная администрация нарушила права журналистов.

Как показала проверка, газета с 2017 года получает постоянную аккредитацию при администрации Яшкинского района, однако власти нарушают федеральный закон «О средствах массовой информации» и не предоставляют газете пресс-релизы о своей деятельности, а также не оповещают о публичных мероприятиях, которые проводятся в здании администрации района.

- Данные нарушения затрагивают права и законные интересы как журналистов газеты, так и неопределенного круга лиц на своевременное получение информации из печатного издания, - отметили в прокуратуре области. - Это стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации района своих обязанностей.

Прокурор района потребовал от властей устранить нарушения. Виновное должностное лицо привлечено к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU