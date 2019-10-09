СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-09T13:16:04+03:00

В Кемерове изменили работу светофора на пересечении проспекта Химиков и бульвара Строителей.ФОТО: Администрация города Кемерово

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В Кемерове изменили работу светофора на пересечении проспекта Химиков и бульвара Строителей. Предложение выдвинули сами горожане.

Специалисты Центра организации дорожного движения изменили режим работы светофора на пересечении проспекта Химиков и бульвара Строителей в районе домов № 35 и 37. В частности, была внесена «отсечка» пешеходного движения через проспект Химиков.

Этой мерой сотрудники центра поддержали предложения кемеровчан, которые поступали в ЦОДД и мобильное предложение «Кузбасс Онлайн». Теперь режим пешеходного перехода будет действовать в одной фазе, а не в двух. Это позволит автомобилистам беспрепятственно совершать поворот направо с узкой части бульвара Строителей на проспект Химиков.

ИСТОЧНИК KP.RU