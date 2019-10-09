2019-10-09T13:40:16+03:00
Общество

Кузбасские энергетики защитят редких птиц от электрического тока

На опорах ЛЭП начали устанавливать птицезащитные устройства
Ирина АВТУШКО
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Кузбасские энергетики защитят редких птиц от электрического токаКузбасские энергетики защитят редких птиц от электрического токаФото: Виктория МИНАЕВА
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Кузбасские энергетики защитят редких птиц от электрического тока. На опорах ЛЭП начали устанавливать птицезащитные устройства.

В рамках подготовки к зиме специалисты начали монтировать птицезащитные устройства на линиях электропередачи, которые находятся рядом с лесными массивами, на открытых степных территориях и недалеко от заповедников в зоне миграции птиц. Это позволит защитить пернатых, в том числе редких. Как правило, в зону риска попадают крупные хищники - беркут, кречет, балобан, степная пустельга и самая быстрая птица в мире, занесенная в Красную книгу, – сокол-сапсан. При этом если птица задевает незащищенную линию или изолятор, то может погибнуть, а потребители останутся без света.

-Птицезащитные устройства мы монтируем во время подготовки энергообъектов к осенне-зимнему периоду, – рассказывает главный инженер Кузбасского филиала Россети Сибирь Сергей Тараданов. – На сегодня мы уже установили 368 защитных устройств на линиях напряжением 10 киловольт. Эти устройства крепятся на траверсе высоковольтной линии, перекрывая изолятор и часть провода. Кроме того, ПЗУ обладает отпугивающим эффектом за счет колебаний, вызываемых воздействием ветра. В результате гирлянда изоляторов защищена от повреждений, а сами птицы – от поражения электрическим током.

ИСТОЧНИК KP.RU

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