СЕГОДНЯ 14:20 2019-10-09T14:20:50+03:00

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Кузбассовцы стали реже брать микрозаймы. Исследование проводило Национальное бюро кредитных историй, пишет РИА.

По данным обнародованной статистики, в период с июня на август микрофинансовые организации выдали россиянам 4,27 миллиона займов, в то время как прошлым летом этот показатель составил 4,66 миллиона. Таким образом, количество выданных займов снизилось на 8,3 процента. Количество выданных займов на сумму до 10 тысяч рублей сократилось на 13,8 процента, на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей - на 2,7 процента. При этом количество займов на сумму от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, наоборот, выросло на 15,9 процента, свыше 30 тысяч рублей – на 26,1 процента по сравнению с прошлым годом.

Аналитики отмечают, что наиболее ощутимую динамику снижения займов показали Кемеровская, Волгоградская, Новосибирская и Иркутская области, Алтайский край. Напротив, небольшой рост зафиксирован в Ставропольском крае, Московской, Челябинской и Свердловской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU