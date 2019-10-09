2019-10-09T14:20:50+03:00
Общество

Кузбассовцы стали реже брать микрозаймы

Исследование проводило Национальное бюро кредитных историй
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Кузбассовцы стали реже брать микрозаймыКузбассовцы стали реже брать микрозаймыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Кузбассовцы стали реже брать микрозаймы. Исследование проводило Национальное бюро кредитных историй, пишет РИА.

По данным обнародованной статистики, в период с июня на август микрофинансовые организации выдали россиянам 4,27 миллиона займов, в то время как прошлым летом этот показатель составил 4,66 миллиона. Таким образом, количество выданных займов снизилось на 8,3 процента. Количество выданных займов на сумму до 10 тысяч рублей сократилось на 13,8 процента, на сумму от 10 тысяч до 20 тысяч рублей - на 2,7 процента. При этом количество займов на сумму от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей, наоборот, выросло на 15,9 процента, свыше 30 тысяч рублей – на 26,1 процента по сравнению с прошлым годом.

Аналитики отмечают, что наиболее ощутимую динамику снижения займов показали Кемеровская, Волгоградская, Новосибирская и Иркутская области, Алтайский край. Напротив, небольшой рост зафиксирован в Ставропольском крае, Московской, Челябинской и Свердловской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове с вертолета Ми-8 высадились сотрудники СОБР
Кузбасские энергетики защитят редких птиц от электрического тока
В Кемерове изменили работу светофора на пересечении проспекта Химиков и бульвара Строителей
В Кузбассе журналисты будут получать релизы после вмешательства прокуратуры
В Кемерове женщина получила рваную рану лица при переходе железной дороги
В Кузбассе механик получил условный срок за кражу запчастей от БелАЗа
В Кузбассе двое детей выпали с четвертого этажа
В Кузбассе работники транспортной компании похитили более 11 миллионов рублей
Россельхозбанк поддержит российских виноделов
Мужчина скончался от отравления угарным газом в Киселевске
В Кемерове дом торговки наркотиками брали штурмом
Разыскиваемую в четырех городах рецидивистку задержали в Кузбассе
Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций «Группы ЛСР» серии 001P-04
Сергей Цивилев взял под личный контроль ситуацию на Юргинской ТЭЦ
Кемеровских предпринимателей научат продвигать бизнес через Instagram
Кемеровчанин получил 250 тысяч рублей за испорченную шубу
Троллейные самосвалы могут появиться на кузбасских разрезах
10-летний ребенок сбежал от морившей его голодом матери в Кузбассе
Хоккеист из Кузбасса рассказал об отношениях с известной фигуристкой
«Расклею по городу!»: кемеровчанин шантажировал одноклассницу интимными фотографиями