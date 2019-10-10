2019-10-10T04:18:24+03:00
Общество

В Кузбассе чиновники скрывали свои доходы

Нарушения обнаружили сотрудники прокуратуры
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе чиновники скрывали свои доходыВ Кузбассе чиновники скрывали свои доходыФото: Анастасия ОСИПОВА
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Кузбасские чиновники скрывали свои доходы. Нарушения обнаружили сотрудники прокуратуры.

В Гурьевском районе работники прокуратуры выявили нарушения антикоррупционного законодательства. А конкретно – главы трех поселений не разместили в Интернете данные о своих доходах, расходах и имуществе, которое находится в собственности, а также аналогичные данные членов их семей, что по закону обязательно. Нарушителями стали глава Горскинского сельского поселения, депутаты Совета народных депутатов Горскинского, Малосалаирского и Ур-Бедаревского сельских поселений.

В результате прокурором возбуждены административные дела. Три главы поселений признаны виновными в нарушении и должны уплатить штраф по 300 рублей каждый.

-Кроме того, прокурор внес главе района представление и потребовал обеспечить надлежащий контроль за опубликованием сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащих обязательному размещению, - сообщили областной прокуратуре. - Представление в настоящее время находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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