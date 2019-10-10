СЕГОДНЯ 05:47 2019-10-10T06:06:16+03:00

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Трем кемеровским управляющим компаниям предъявили 472 замечания. Сейчас жилищники устраняют проблемы.

О проверке деятельности обслуживающих организаций города сообщил на своей официальной странице в соцсетях мэр Илья Середюк. Он рассказал, что власти регулярно проверяют работу управляющих компаний, в том числе на предмет содержания общедомового имущества. На этой неделе о ней отчитались три организации, в чьих домах летом было выявлено 472 замечания - это «УК «Спектр услуг», «УК «Ленинградский», «УК на Ворошилова».

- В настоящее время уже устранено более 50% - выполняется ремонт в подъездах, благоустроены крыльца, цоколи домов, приводятся в порядок интернет-коммуникации, - сообщил Илья Середюк. - Руководители компаний заверили меня, что открыты для диалога с жильцами и проверяют каждый сигнал от них, стараются устранять проблемы в кратчайшие сроки, в том числе решают вопросы, которые приходят к ним в аккаунты. Исполнение всех замечаний держим на контроле.

При этом дома этих компаний получили паспорта готовности к зиме. Кое-где, правда, еще ремонтируются межпанельные швы и кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU