2019-10-10T06:06:16+03:00
Общество

Трем кемеровским управляющим компаниям предъявили 472 замечания

Сейчас жилищники устраняют проблемы
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Трем кемеровским управляющим компаниям предъявили 472 замечания.ФОТО: Илья Середюк/ InstagramТрем кемеровским управляющим компаниям предъявили 472 замечания.ФОТО: Илья Середюк/ Instagram
Изменить размер текста:

Трем кемеровским управляющим компаниям предъявили 472 замечания. Сейчас жилищники устраняют проблемы.

О проверке деятельности обслуживающих организаций города сообщил на своей официальной странице в соцсетях мэр Илья Середюк. Он рассказал, что власти регулярно проверяют работу управляющих компаний, в том числе на предмет содержания общедомового имущества. На этой неделе о ней отчитались три организации, в чьих домах летом было выявлено 472 замечания - это «УК «Спектр услуг», «УК «Ленинградский», «УК на Ворошилова».

- В настоящее время уже устранено более 50% - выполняется ремонт в подъездах, благоустроены крыльца, цоколи домов, приводятся в порядок интернет-коммуникации, - сообщил Илья Середюк. - Руководители компаний заверили меня, что открыты для диалога с жильцами и проверяют каждый сигнал от них, стараются устранять проблемы в кратчайшие сроки, в том числе решают вопросы, которые приходят к ним в аккаунты. Исполнение всех замечаний держим на контроле.

При этом дома этих компаний получили паспорта готовности к зиме. Кое-где, правда, еще ремонтируются межпанельные швы и кровли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24