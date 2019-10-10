2019-10-10T05:43:53+03:00
Происшествия

Пожилую женщину в коричневом платье разыскивают в Кузбассе

Любовь Козлова пропала 8 октября
Екатерина РОМАНОВА
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Пожилую женщину в коричневом платье разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"Пожилую женщину в коричневом платье разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
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67-летняя жительница деревни Сергеевка Любовь Козлова (Озол) пропала 8 октября 2019 года. Сейчас ее поиском занимаются сотрудники полиции, а также волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Как сообщают волонтеры отряда, Любовь Козлова, жительница деревни Сергеевка Яйского района, 8 октября ушла из дома в неизвестном направлении. Ее местонахождение неизвестно, на связь с родными и близкими женщина не выходит.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-каштановые, глаза серые.

В день исчезновения была одета в синюю куртку, коричневое платье, коричневые туфли.

С собой был темно-серый пакет.

Если вам известно местонахождение Любови Козловой или вы готовы присоединиться к ее поиску, сообщите об этом по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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